Vendedores informales de Caldas piden ayuda urgente por crisis económica

Organizaciones y líderes de los vendedores informales de Caldas le expresaron en una comunicación escrita al gobernador Luís Carlos Velásquez y al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, las dificultades que está enfrentando el gremio debido a las medidas que se aplican en el departamento por el COVID-19.

Aseguran que están pasando por una situación calamitosa porque son trabajadores del día a día y si no lo hacen no comen, por lo que el confinamiento llevó su economía al piso y no tienen provisiones.

Indican además que en su mayoría son una población de adultos mayores en alto grado de vulnerabilidad pero que a pesar de esta situación no han recibido ninguna ayuda del municipio, la alcaldía o el gobierno nacional.

Quienes firman el documento preguntan sobre los programas que se están implementando en esta época de contingencia para el sector informal y solicitan que se les tenga en cuenta para la coordinación y entrega de los auxilios.

