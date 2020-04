En Cartagena 10 ambulancias están equipadas para pacientes con Covid-19

Son en total 8 Entidades Promotoras de Salud, la Policía metropolitana y el distrito a través del centro regulador de urgencias (CRUE), las entidades que tienen a disposición en total 10 vehículos medicalizados para casos sospechosos de coronavirus en Cartagena. En la ciudad hay para cubrir cualquier suceso 90 ambulancias.

Hasta el momento las EPS que han notificado tener disponibilidad son Mutual ser, Famisanar, Coosalud, Comfamiliar, Sanitas, Sura, Salud total, Coomeva, Policía y Alcaldía. Cada una de esas ambulancias está dotada con su respectivo equipo de protección personal, un overol blanco, bata desechable, lentes de seguridad, mascarilla n-95, un visor, guantes, gel antibacterial y alcohol.

Además de la cifra, lo que llama la atención es que estas ambulancias no son para uso exclusivo de pacientes con posibles contagios. “Muchas veces ellos van a atender no solamente paciente Covid sino pacientes de otras patologías, es por eso que en ocasiones no tienen la indumentaria o esa protección exigida”, sañaló Álvaro Fortich, director del Departamento Administrativo de Salud (Dadis).

Según el funcionario, todas las EPS deben tener por lo menos una ambulancia para covid-19, sin embargo 6 de ellas no han puesto el vehículo al servicio de sus usuarios.