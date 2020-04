En la Línea Verde reciben información de fauna silvestre afectada

El acercamiento de animales silvestres a las ciudades ha llamado la atención de los ciudadanos que no saben cómo actuar y en ocasiones hasta los golpean para alejarlos, desde Corpocaldas piden que no intervengan a no ser que estas especies estén en peligro.



“El hecho de que veamos un animal silvestre en alguna de las calles de la ciudad, no implica que debamos intervenirlo o desarrollar algún manejo particular con este animal. Simplemente cuando este animal esté en peligro o exista algún riesgo para este, deben comunicarse con nosotros para minimizar cualquier riesgo que pueda estar sufriendo este animal”. Indicó Óscar Ospina Herrera, del grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas.



Una vez las autoridades reciben la información de la comunidad, los veterinarios expertos en fauna silvestre se desplazan al lugar donde registran la contingencia, hacen la captura del animal, lo evalúan, estabilizan de ser necesario y remiten a uno de los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre donde tendrá atención permanente hasta que que pueda ser liberado.



“Cuando los animales están sanos, se están desplazando por su propia cuenta, no presentan ningún signo o síntoma de enfermedad, pues no es necesario que intervengamos a pesar de que no sea un animal que veamos con frecuencia en las áreas urbanas. Únicamente se requiere intervención cuando efectivamente veamos que el animal sufre algún tipo de problema o desorden médico que requiera atención urgente por parte nuestra”. Explicó el funcionario.



Si ve alguno de estos animales en peligro, comuníquese con la línea verde de Corpocaldas, 018000 968813 o al 123 de la Policía donde hacen la conexión con las autoridades ambientales.

