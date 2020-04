Empresas inmobiliarias y sectores financieros afectados por Covid-19

resas inmobiliarias y financieras del departamento de Norte de Santander están informando que no se encuentran en capacidad de asumir los gastos de los dos meses de emergencia nacional en donde está prohibido el desalojo, el cobro de intereses moratorios y el incremento del canon de arrendamiento.



Breyner Torres, es un agente inmobiliario y le explicó Caracol Radio qué pueden estarse enfrentando en estos momentos a una crisis económica.

Le contó a Caracol Radio que “con algunos clientes arrendatarios que son de uso comercial, se les está dando la posibilidad con los propietarios que entiendan y trasladen los días de cuarentena a otros meses más adelante”.

Manifestó además que “el problema acá es en la parte de vivienda urbana, porque los propietarios no están entendiendo esta situación y la ley no está acobijando este tipo de propiedades, se ha tratado de hablar y algunos han entendido esta situación, me refiero algunos que no dependen del canon económico sino de sus sueldos y algunos pensionados”.

Manifestó además que esperan las orientaciones del gobierno nacional para poder asumir esta problemática. Piden un decreto que los pueda acobijar también, una vez finalice la cuarentena y se pueda mitigar la pandemia.

