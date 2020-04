"No estamos mandando una medida de suspensión de arriendo": MinVivienda

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón dijo que la de los arriendos es una de las medidas más complejas, por eso muchos países en el mundo se han prevenido en tocarlas. No solo hay vulnerabilidad de los arrendatarios, sino que también hay fragilidad de las personas que viven en arriendo.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy señaló que tanto los arrendatarios como los que viven los inmuebles son familias de los estratos 1,2 y 3. “Las medidas tienen que ser garantista frente a las dos poblaciones vulnerables”, dijo.

Señaló que una de las alternativas descartadas es la suspensión de pago, porque algunas personas solo tienen ese ingreso único. El otro es invitar a ambas partes para que lleguen a acuerdos. El Gobierno de Colombia se fue por el camino a que de manera privada puedan llegas a ingresos.

El ministro explicó las medidas, una de las cuales es que no se puede desalojar durante época de cuarentena, e incluso dos meses después de darse por terminada.

“Nosotros no estamos mandando ninguna medida de suspensión, no estamos diciendo que no se deben pagar los arriendos, sino que el que no pueda pagar debe entrar en un negocio con su contraparte”, dijo Malagón.

Por otra parte, los créditos de vivienda podrán hacer reajustes con sus entidades para que no tengan problemas en centrales de riesgo y que en el Fondo Nacional del Ahorro dieron 6 meses de gracia.