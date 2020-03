Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, martes 31 de marzo

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

38.000 millones de pesos adeudan las EPS al hospital San Juan de Dios de Armenia, las directivas aseguran que hoy más que nunca necesitan que paguen para atender emergencia por Covid-19

el gerente encargado del hospital San Juan de Dios de Armenia, Jorge Raúl Ossa, destacó que es primordial que los aseguradores paguen la totalidad de las deudas. Añadió que están a la espera de que la secretaría de salud del Quindío realice un adelanto del 50% de las cuentas pendientes de facturas de personal no asegurado.

El gerente destacó que se vienen implementando los protocolos respectivos para atender los casos sospechosos, sin embargo, fue enfático en afirmar que es importante no colapsar el servicio porque hay personas sin síntomas que consultan por el temor que genera el tema.

120 camas disponibles en el Hospital San Juan de Dios de Armenia para atender a pacientes con Coronavirus

Así lo confirmó el gerente encargado del centro asistencial, Jorge Raúl Ossa, quien manifestó que estas camas están inmediatamente disponibles pero que en un momento adecuado evacuando a pacientes de baja complejidad se puede tener 284 camas disponibles para atender la emergencia que se pueda presentar en el departamento.

El gerente fue enfático en afirmar que están preparados en cuanto a infraestructura y personal de salud para atender la contingencia.

La línea telefónica 141 del ICBF en el Quindío está habilitada para denunciar cualquier hecho de vulneración de derechos de las familias quindianas

Así lo recordó la directora regional del Instituto Colombiano de bienestar Familiar en el Quindío, Adriana Echeverry, quien destacó que a pesar de la situación por el Coronavirus esta línea está funcionando puesto que los actos urgentes tienen prioridad, así que los equipos psicosociales están dispuestos para atender la denuncia respectiva.

Desde la entidad reiteraron el llamado a la comunidad a que no duden en comunicarse ante cualquier eventualidad.

50 máscaras biomédicas se están fabricando al día por la institución universitaria EAM en articulación con la Gobernación del Quindío

Y es que ente la emergencia sanitaria registrada por el Coronavirus, esta iniciativa busca proteger al personal de salud del departamento y personas que continúan trabajando en Bancos y Supermercados. Al respecto David Concha coordinador médico de la institución universitaria EAM, los jóvenes están fabricando las máscaras desde sus hogares producto del aislamiento obligatorio.

El coordinador invitó a empresarios a sumarse a esta iniciativa donando los insumos para continuar en la producción de las máscaras biomédicas.

En Circasia, los conductores de vehículos deben presentar un recibo de servicio público que demuestre que son de la localidad

En medio de la contingencia que se vive por el Covid-19, la alcaldesa del municipio, Ana Yulieth Díaz, informó que con el fin de controlar el ingreso de vehículos se tomó la decisión de solicitar un recibo de servicio público a los conductores para determinar que son de la localidad y así evitar casos confirmados de Coronavirus.

28.500 raciones serán entregadas a familias de niños beneficiados con el Programa de Alimentación escolar en el Quindío

Y es que de acuerdo con la directriz del Ministerio de Educación Nacional la cual determina que, durante este tiempo de estudiantes en casas, ya sea en el actual receso estudiantil o en trabajo académico en casa, se pueda seguir disponiendo de los complementos alimentarios para ser consumidos en el hogar

La secretaria de educación del departamento, Liliana María Sánchez, explicó que el ministerio destinará recursos para seguir con el programa por lo que se espera la semana entrante estar entregando un paquete nutricional a las familias de los niños beneficiarios del programa.

Perros y gatos en condición de calle y vulnerabilidad se beneficiaron con la entrega de concentrado por parte de la autoridad ambiental y organizaciones animalistas en Armenia en medio del aislamiento obligatorio

La jornada se cumplió en los barrios Las Colinas, Villa Alejandra, El Poblado, Salvador Allende, El Placer, La Miranda, San Alfonso, El Gibraltar, Ahitamara y Miraflores Bajo

El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés Orozco, explicó que, con el propósito de trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Armenia, se dispuso un punto en el Coliseo del Café para recibir los alimentos y almacenarlos para su posterior distribución.

En Armenia, los bomberos están diseñando tapabocas desechables para poder atender emergencias, porque no han recibido los elementos por parte de las autoridades, espere información en la emisión de noticias de las 745 de la mañana.

La Universidad del Quindío identificó a 503 estudiantes que manifestaron no tener posibilidades de continuar con sus procesos de formación, donde el 45% de los estudiantes señalaron no tener conexión a internet y, el 19%, planteó no tener computador, por esta razón van a contar con apoyo institucional en materia de préstamo de equipos y activación de paquete de datos de internet.

Los procesos de evaluación en pregrado –modalidad presencial en la uniquindío se suspenden hasta el 20 de abril y por eso están invitando a los docentes para que avancen en sus procesos formativos flexibles que sean acordes con la realidad y, ante todo, con los procesos de adaptación al uso de la tecnología

La Gerencia de la Empresa Multipropósito de Calarcá tomó la decisión de otorgarles un incentivo económico a los operarios que laboran en el servicio de Aseo, que están en las áreas de recolección y transporte de residuos sólidos, barrido de vías y áreas públicas e igualmente al personal de fontanería.