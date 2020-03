Líderes aseguran que Alcaldía adecua Centros Vida

Según Jhon Gil, líder del Barrio Kennedy, al norte de Bucaramanaga, la Alcaldía les informó que va disponer del centro vida que hay en ese lugar para alojar a venezolanos que no tienen donde vivir ante la falta de recursos para pagar un hotel o arriendo en una vivienda.

Dijo que el Centro Vida del norte que está en el barrio Kennedy, ya lo empezaron adecuar con colchonetas.

Argumentó que no tienen nada contra la población venezolana, simplemente que, esos lugares no son muy cómodos para alejar población, ya que son sitios de reuniones únicamente y además el espacio es muy pequeño y no cuenta con baterías sanitarias suficientes para atender necesidades básicas.

Precisó que ese lugar no está acondicionado para vivir familias y lo mejor sería que la Alcaldía les pagará hoteles a esta población de emigrantes .

Advirtió, que una vez pase la crisis por coronavirus, si se lleva a los Centros Vida a los venezolanos, sacarlos va hacer un problema.