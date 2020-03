Médicos de la ESE Cartagena denuncian falta de insumos para atender Covid19

A pesar que Cartagena es la cuarta ciudad de Colombia con más casos confirmados de Coronavirus, en 11 centros asistenciales ubicados en barrios populares de la ciudad, denuncian que no tienen insumos adecuados para atender un caso sospechoso de Covid-19.

"Lo que actualmente nos está faltando en cada uno de los puestos de salud son los elementos de protección personal que cuenten con las características para evitar que el personal sanitario se vea contagiado por este virus. No estamos contando con las mascarillas N95, lentes de protección y trajes desechables", aseguró Camilo Socarras, médico del Cap de La Esperanza.

Los médicos de la ESE también alegaron que no cuentan con un kit de toma de muestras, en caso que los pacientes sean sospechosos. "Las áreas de aislamiento no están plenamente definidas y las capacitaciones para hacer las tomas de muestra no se han llevado a cabo" sostuvo Socarras.

Los profesionales de la salud que hacen parte del personal que labora en 11 centros asistenciales, también le hicieron un llamado a la Alcaldía para que los ayude con el transporte de los doctores y enfermeras.

"Los que tienen carro y moto no hay problema, sin embargo, los demás tienen que hacer maravillas para poder llegar porque no hay ni mototaxi. Le pedimos a las autoridades que habiliten un transporte para evitar un posible contagio ante las salidas constantes a la calle mientras regresan hacia sus casas", puntualizó Socarras.