Santa Marta mantiene toque de queda por Covid-19

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, mantiene las medidas contempladas en el Decreto número 090, que emitió el 16 de marzo de 2020, con el cual declaró la calamidad pública, toque de queda, cierre de balnearios turísticos, ley seca y se ordenó reforzar las medidas para contener la propagación y contagio del coronavirus en el Distrito.

Así lo manifestó luego que el Gobierno Nacional expidiera el Decreto 418 con medidas transitorias en orden público y que ha desatado una polémica nacional por contradecir a los mandatarios de las regiones que han ordenado acciones de urgencia para evitar la propagación del Covid-19 en sus territorios.

“Aquí prima la vida, prima la salud de todos los ciudadanos en Santa Marta, seguiremos haciendo cumplir estas medidas, porque lo que queremos es que continuemos en el camino que llevamos hasta el momento, es decir, que no haya coronavirus en Santa Marta”, aseguró la Alcaldesa de los samarios tras ratificar las medidas que había decretado.

Hasta el momento Santa Marta no tienen un solo caso confirmado de Covid-19, pese a que se han atendido a varios pacientes sospechosos en centros médicos, pero todos han sido descartados por el Instituto Nacional de Salud tras practicar exámenes.



MAGDALENA TAMBIÉN SOSTIENE TOQUE DE QUEDA



El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, también ha respondido a las últimas decisiones del Gobierno Nacional ratificando que en los municipios de este departamento seguirá aplicándose el toque de queda de 8 de la noche a 4 de la mañana, porque es una medida que ha dado buenos resultados, los cuales se evidencian en que este territorio no tiene casos confirmados de Covid-19.

En ese sentido, el mandatario departamental también ratifica otras medidas preventivas como la regulación del transporte Intermunicipal de pasajeros, servicio para el que ha ordenado que solo puede prestarse movilizando la mitad de los pasajeros que caben en un bus y sentándolos intercaladamente para disminuir los riesgos de contagio.

La ley seca también se mantiene en esta parte del país.



INVITACIÓN A SEGUIR LAS RECOMENDACIONES



La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, ha sido enfática ante la ciudadanía para que atienda las recomendaciones que tienen como objeto evitar el contagio de coronavirus.

“Cuidémonos unos a otros, cuidemos a nuestros adultos mayores, que si ellos tienen que ir a comprar algo o al banco, vayamos por ellos, son las personas más vulnerables para contraer esta enfermedad. Se ha comprobado que el aislamiento social es una de las medidas más efectivas para aplanar la curva del Covid-19”, sostuvo la Alcaldesa.

Recordó la importancia de seguir pautas como no saludar de beso, ni de abrazo, no dar la mano, acostumbrarnos a saludar a cierta distancia, saludar con el codo, pero a no tener contacto directo, si alguien tose o estornuda, por favor que lo haga en el antebrazo y si alguna persona cree que tiene los síntomas del coronavirus debe llamar de inmediato a las líneas telefónicas habilitadas para tal fin.

“Sigamos las restricciones, es por nuestro bien, entre menos salgamos a la calle vamos a seguir luchando contra esta enfermedad y vamos a seguir manteniendo a la ciudad libre de coronavirus”, insistió Virna Johnson.

Sobre la recomendación del lavado de manos como mecanismo para prevenir el Covid-19, la mandataria mencionó que se distribuirán 50 mil litros de agua en los sectores vulnerables para beneficiar a 800 familias en la ciudad.

“Le he dado instrucciones precisas al gerente de la Essmar, de que llegue a los barrios donde no hay agua en este momento, cada martes y jueves. Es una medida puntual, encaminada a que los samarios se laven las manos con agua y jabón, que es una de las acciones más efectivas contra el coronavirus”, puntualizó la mandataria.