En cuarentena una mujer por sospecha de coronavirus en Puerto Berrio

La mujer consultó al médico en el hospital Cesar Uribe Piedrahita del municipio de Puerto Berrio en la mañana de este jueves porque tenía síntomas asociados al virus Covid – 19, por lo que se le ordenó comenzar la cuarentena para evitar la propagación del virus, en caso tal de que se confirme. La persona estará confinada en su vivienda bajo observación médica permanente.

El gerente de este hospital Carlos Alfonso Orrego, explicó que aunque la mujer no está dentro una ruta de contagio porque no ha salido del país y tampoco ha tenido contacto con extranjeros, los síntomas son muy parecidos.

Lea también: Cárceles hacinadas de Medellín preocupadas por coronavirus

“Hacemos los protocolos, pero por trazabilidad de infectología no hay una probabilidad alta de que sea un caso positivo, igual el hospital no puede confirmar o desmentir hasta no realizar las pruebas necesarias que amerita el caso”, dalló el profesional de la salud.

Las pruebas ya fueron enviadas a la Secretaria de Salud de Antioquia para su análisis y luego seguir la rural requerida de confirmación o descarte.