La policía rescató a un conductor que había sido secuestrado por dos jóvenes en Valdivia

Valdivia - Antioquia

El conductor de un vehículo de transporte de alimentos fue liberado por la policía luego de que fuera secuestrado por dos delincuentes que lo interceptaron en la vía a la Costa Caribe, en jurisdicción de Valdivia.

Según el reporte del coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de Policía Antioquia (E), la víctima permaneció varias horas en manos de sus captores, quienes le exigían siete millones de pesos para dejarlo en libertad y atentar contra su vida. Pero ese plan fue contrarrestado por la policía.

“De acuerdo con las labores de verificación y reacción inmediata, los presuntos responsables mantenían retenido desde la noche anterior a un conductor de vehículo de transporte de alimentos refrigerados, a quien habían interceptado mientras transitaba por la variante de Valdivia, obligado a dejar su vehículo abandonado y siendo traslado hacia un lugar diferente a un costado de la vía, donde era intimidado y presionado para que entregara una suma cercana a los 7 millones de pesos”, agregó el oficial.

Los sujetos capturados en flagrancia fueron dejados a disposición de una fiscalía especializada de Medellín para que respondan por el delito de secuestro.