Manizales en alerta amarilla hospitalaria por coronavirus

Aunque el COVID-19 no ha llegado a la ciudad ni al departamento, las autoridades de salud decidieron decretar a Manizales en alerta amarilla hospitalaria debido a los diferentes casos que se han presentado en el país, y con la finalidad de estar mejor preparados frente a un posible caso positivo del virus.

Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales explicó que una de las medidas tomadas desde la administración es cancelar los eventos que reúnan a más de 100 ciudadanos, “no se permitirán estos eventos con aforos superiores a 100 personas, y todos los que involucren a visitantes internacionales quedarán aplazados”.

Recordó la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades de salud, como el constante lavado de manos, cubrirse bien al toser y estornudar, evitar dar la mano, saludar con el codo y no compartir toallas o ropa con otras personas. Marín manifestó que por el momento no se hace necesario cancelar clases en instituciones educativas ya que el virus no está en la región.

Aseguró además que los centros hospitalarios cuentan con las capacidades suficientes para atender un caso positivo de COVID-19, sin embargo, expresó que cuando se tenga sospecha de tener dicho virus, se llame primero a la línea 123.

“El mejor sitio para estar en cuarentena es en la casa, porque allí no va a estar en contacto con muchas personas y va a permitir que no se colapsen las redes hospitalarias, si tiene los síntomas del coronavirus, o estuvo con una persona que llegó del exterior, pida que lo revisen primero en su casa y evite salir”, explicó Marín.

