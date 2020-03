Taxistas de Tunja se alistan para el paro nacional del próximo 16 de marzo

El gremio de los taxistas en Tunja acordó que no será ajeno a las protestas que se programaron para el próximo 16 de marzo en contra de plataformas como Uber, y todo tipo de transporte que use vehículos particulares para su operación, esto quiere decir que también están en contra de las plataformas digitales como Didi o Beat.

Pues los taxistas en Tunja acordaron que apoyarán la jornada de manifestaciones, pero de forma simbólica y pacífica, sin alterar el orden público, ni la cotidianidad de los ciudadanos.

Efrén Fiayo, líder de los taxistas en Tunja, señaló en Caracol Radio que “hemos tenido varias reuniones, y en la última que fue en Bucaramanga, definimos que realizaremos una manifestación simbólica que no trasgreda la normalidad del resto de los ciudadanos. Estamos en contra es de que esos servicio de esas plataformas se presten en vehículos particulares; es que el gremio de los taxistas tiene 90 años y siempre hemos cumplido con todo el marco de la ley, con todo lo que se nos ha exigido por parte del ministerio de transporte y autoridades de transito”.

Explicó que entre este miércoles y jueves habrá reunión para establecer las tareas que cumplirán durante el paro: “estaremos definiendo si nuestro paro en Tunja será con caravana, o sin sacar los carros, o si habrá una marcha, es decir, definiremos de qué forma nos vamos a manifestar de manera creativa, llamativa y pasiva”.

Fiayo señaló que del gremio en Tunja basan su subsistencia económica alrededor de 2.000 familias. En Tunja hay 1.082 taxis; el 60% de los vehículos tiene doble conductor, es decir, alrededor de 1.600 conductores y propietarios. “Además, los fines de semana se utilizar muchos relevos laborales, es decir que estaríamos hablando de al menos 2.000 personas que viven directamente del gremio”, sostuvo el líder de los taxistas.

Aseguran los taxistas que no tienen nada contra la tecnología y que lo busca con el paro nacional de taxistas, es que no se le permita a que cualquier particular brindar el servicio de transporte en Colombia.

También destacan que, en Tunja, serán mucho más rigurosos con la calidad en la prestación del servicio, para que los pasajeros se sientan más a gusto en los taxis de la capital boyacense.