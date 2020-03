El drama de madre e hija italiana en Sincelejo por sospecha de coronavirus

A través de un video de 2 minutos y medio, grabado con su teléfono celular, la madre de una niña de nacionalidad italiana asegura que la tienen aislada en un cuarto de la Unidad Materno Infantil de Sincelejo por sospecha de coronavirus.

La mujer asegura que su hija fue aislada por el simple hecho de ser de nacionalidad italiana sin que, según su ella, presente síntomas de dificultad respiratoria.

“Traje a mi niña por unos síntomas de diarrea y vómito y me la aislaron porque es ciudadana italiana y porque dicen que es posible coronavirus, mi niña no tiene ningún coronavirus, no tiene tos, no tiene gripa, no le duele la garganta, no tienen ningún síntoma que se parezca al coronavirus” dice la mujer.

La madre de la menor de 5 años que ingresó a la Unidad materno Infantil de Sincelejo el viernes 6 de marzo se queja de las condiciones del cuarto donde permanece con su hija a la espera de resultados de exámenes.

“En este cuarto me tienen, ni un juguetico, el baño no descarga, me trajeron estas tacitas para rellenarlas y poder hacer la descarga del baño” asegura mostrando dos utensilios plásticos.

La madre dice que lo único bueno de la habitación es que tiene aire acondicionado y un televisor que acomoda para que su hija lo pueda ver.

“Estoy en una situación muy incómoda, me han tratado que a una persona con lepra” dice la mujer.

La madre de la niña asegura que las autoridades en Sucre no están preparadas para afrontar una emergencia como la del coronavirus.

“(...) si el caso fuese positivo, la gente no está preparada ya que no hay un lugar adecuado para atender a la niña. Ahí dormimos las dos, super incomodas. La niña llora, algunas enfermeras son buenas, otras se asoman medio en la puerta y cierran el servicio es malo , me han tratado muy mal” sostiene .

La secretaria de salud de Sucre, Patricia Chica, en dialogo con caracol Radio solicitó el video con el propósito de analizar las quejas y dar una respuesta sobre el particular.

La madre de la niña explicó a Caracol Radio que desde que es vienen del sur de Italia y que llegó a Bogotá el 22 de febrero y de ahí conectó con Cartagena.

“Pero como eran las 10: 30 de la noche ya no había transporte ( terrestre) para Sincelejo y me quedé en Cartagena donde una amiga de mi hija mayor” sostuvo.

Insistió en que el caso de su hija no lo han sabido manejar, entre otras cosas, porque trascendió a las redes sociales. Además, cuestionó los protocolos que han seguido con ella y su hija.

“En caso de que haya sido ese virus (COVID-19) hay mucha gente en peligro porque ella tuvo contacto con muchísimas personas” advirtió.

Aseguró que este sábado 7 de marzo le hicieron pruebas a su hija para coronavirus y le dijeron que los resultados estarían listos hoy domingo, pero no ha sido así, hoy le dijeron que debía esperar otras 24 horas.

Sin embargo, sobre la salud de hija asegura estar tranquila porque, si bien la niña está fastidiada por la hospitalización y quiere irse a casa, se encuentra sin ningún síntoma de coronavirus.

Ella teme por las consecuencias psicológicas para le niña, porque podría ser rechazada en colegios o por otros niños si se enteran del aislamiento en que está por la sospecha de coronavirus.

Este sábado 7 de marzo las autoridades en Sucre emitieron un comunicado en el que descartan que haya algún caso de coronavirus en Sucre, sin embargo, no informaron que había un caso sospechoso que estaba en estudio.