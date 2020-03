Católicos del Huila a ser precavidos

Más de 65 parroquias de 15 municipios del Huila, desde hoy comenzaron a implementar las recomendaciones de la Conferencia Episcopal reveladas en Caracol Radio como medidas de precaución frente al coronavirus.

La hostia no se dará en la boca, el crucifijo no será besado más por los feligreses y la señal de la santa paz, se hará en forma de venia, para no tener contacto al momento del saludo.

Parroquias de los municipios de Hobo, Palermo, rivera, Tello, Colombia y Neiva entre otras, recibieron instrucciones de Monseñor Froilán Casas, de ser precavidos ante la situación mundial del virus.