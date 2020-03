Serie de Teleislas y Pilas Colombia, nominada a dos premios India Catalina

La miniserie “Don´t Give-Up, The Raizal Paradise”, producida por Edwin Salcedo, escrita por Andrés Salgado, dirigida por Alessandro Basile y Ramsés Ramos, recibió de parte de los premios India Catalina del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI, dos nominaciones: una al Mejor Actor Revelación para el actor raizal, Elveth Smith, y otra al Mejor Director Musical a los compositores y artistas, José Carlos María, Oliver Camargo y Orlando Donado.

“Fue una noticia maravillosa y bien recibida por todo el equipo de Pilas Colombia y del Canal Teleislas. No sólo los nominados serían los posibles ganadores, pues por primera vez Teleislas es nominada a este galardón por una serie de ficción, así mismo, es la primera vez que un actor sanandresano es nominado al mismo premio”, así lo dijo Edwin Salcedo, productor Ejecutivo de la serie.

De otra parte, sus directores Alessandro Basile y Ramsés Ramos dijeron que, “la competencia este año va a ser muy dura, grandes productoras nacionales e internacionales, con grandes presupuestos y equipos técnicos muy profesionales están concursando; así que, se podría decir desde ya que las nominaciones alcanzadas, son una victoria temprana; no sólo para el canal y la productora, sino para el Caribe continental e insular y todas sus gentes”.

Uno de los músicos, Oliver Camargo May, quien tiene ascendencia nativa del al isla aseguró que, “la experiencia de haber hecho parte del equipo musical de la serie le dio la oportunidad de reconectarse con los ritmos y aires sonoros de la isla: el calipso, el góspel y el folk-country, etc.” Adicionalmente, “Colaborar con excelentes músicos y grupos locales como Caribbean New Style y The Queen´s Quartet, entre otros, fue una experiencia enriquecedora”, dijo José Carlos María.

Esta serie con un elenco mixto, de nativos isleños: Gustavo Bush, Elveth Smith, Adel Christopher, Tiffany Myles, Roy Salmo y Stanley Jackson, entre otros; y actores nacionales tales como: Alvaro Bayona, Diana Ángel, Fabián Mendoza, demuestra que de estos intercambios siempre salen resultados positivos y que en las regiones hay grandes talentos naturales que lo único que necesitan son las oportunidades para mostrar sus capacidades.

Cabe anotar que la productora Pilas Colombia fueron los creadores y realizadores de la galardonada serie “La Niña Emilia, Déjala Morir”, que fue nominada a dieciséis premios India Catalina, y se ganó trece de ellos en 2018.