Con la muestra La Deriva Cósmica, industria de Cartagena se toma el FICCI

La Deriva Cósmica conquistará en pocos días el corralito de piedra y lo hace respaldada por la industria de Cartagena que en su apuesta social y medioambientalmente responsable se suma a la reflexión en torno la relación entre los seres humanos y el planeta tierra, tema de La Deriva Cósmica, la Muestra Cero de este FICCI60.

Para Felipe Aljure, director artístico del FICCI, el cine es una forma de mestizaje que desde hace más de un siglo le “ha permitido al primate humano indagar con opiniones cinematográficas sobre su gesta en la tierra, por nuestro origen y nuestro destino, por nuestro propósito, por la razón de nuestra deriva cósmica sobre una roca que flota por el cosmos, y sobre todo le ha permitido a la especie entender que somos tan pequeños y tan insignificantes en la escala cósmica que no estamos ni cerca de poder responder las preguntas fundamentales sobre la razón de ser de la vida, pero el cine no está aquí para entregar las respuestas sino para mantener vivas las preguntas”.

Las películas protagonistas de esta muestra son:

ACASĂ / MY HOME: En Rumania, una familia gitana es obligada a dejar el campo pues el lugar se convertirá en reserva natural. La vida en el encierro de un apartamento no los representa ni hace felices. Es la paradoja de la “civilización” y el aculturamiento impuestos en pos del bienestar general y de lo que nos “conviene” como individuos del siglo XXI.

ERDE / EARTH: 156 millones de toneladas de superficie del planeta son removidas a diario por el hombre. Canteras, túneles, minas… El ser humano es un terremoto que causa violentas heridas sobre la tierra. Desde los testimonios de quienes trabajan esto mega-proyectos y su impresionante fotografía Erde se pregunta si no estará la ambición humana fuera de control.

HONEYLAND: Nominada al Óscar. En las áridas montañas de los Balcanes, Hatidze se dedica a la apicultura tradicional respetando los ciclos naturales hasta que una ruidosa familia se instala junto a su hogar y amenaza su estilo de vida. Fascinante e hipnótica. Honeyland es el retrato de dos modelos opuestos y de las heridas emocionales de quien se ve obligada a vivir esta batalla.

O ÍNDIO COR DE ROSA CONTRA A FERA INVISÍVEL: A PELEJA DE NOEL NUTELS / EL INDÍGENA ROSA: Durante sus expediciones como médico en los años 40-70 Noel Nutels recorrió diversas poblaciones indígenas de Brasil, registrándolas en 16 mm. A partir de este material y las reflexiones del propio doctor, un fascinante trabajo de sonorización dota al material de una nueva dimensión para darle el sello de un autor que reinterpreta la realidad para convertirla en memoria viva.

THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A RESURRECTION: En una pequeña región de Lesoto, las casas deben venderse para construir una represa. Pero aquí están sepultados los cordones umbilicales y las placentas de todos quienes Mantoa conoce y solo aquí está dispuesta a morir. El progreso abre heridas espirituales y psicológicas, pero de toda muerte puede surgir vida y de todo entierro nacer esperanza.