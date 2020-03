Vicerrector de Universidad Nacional sede Medellín evita ingreso del ESMAD

Luego que se impartiera la orden de evacuación por los bloqueos en la Autopista Norte a la altura de la Universidad Nacional sede Medellín, el vicerrector de la institución, Juan Camilo Restrepo, recorrió el campus para dialogar con los estudiantes que hacían parte de la protesta y evitar confrontaciones que terminaran con el ingreso del escuadrón antidisturbios al claustro educativo.

El directivo calificó como absurda la intervención del Esmad “Mi intención no es que nos confrontemos, es un riesgo absurdo que nos pongamos en esto, mi intención es tratar que ellos no entren, no quiero que entren y estoy aquí precisamente para que no pase eso, pero cuidémonos”

El diálogo quedó registrado en un video publicado por la Universidad Nacional en su cuenta de Twitter

Agregó el directivo “para mí esto es absurdo, es absurdo lo que pasó en la -Universidad - de Antioquia, es absurdo que pueda pasar aquí y lo que quiero es que simplemente no sigamos en este escenario de confrontación”

En el video también se escuchan algunos estudiantes que le manifiestan al vicerrector que se trataba de una protesta pacífica y en ningún momento estaban utilizando explosivos.