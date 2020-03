(VIDEO) Así contratistas de la ETB se fueron a golpes en calle de Soacha

En un video de un transeúnte se ve cómo varios contratistas de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) protagonizaron una pelea en vía pública.

Según la persona que grabó el video, el hecho sucedió en una de las vías del municipio de Soacha en Ciudad Verde.

Al parecer, minutos antes, el conductor de un carro particular tuvo un altercado vial con la camioneta que movilizaba a los contratistas de la ETB.

En el video se ve cuando los sujetos con los overoles de la compañía de comunicaciones de Bogotá golpean el carro particular e incitan al conductor.

Finalmente, se ve cómo el sujeto no resiste más a los insultos de los trabajadores y se va a los golpes con uno de ellos. durante varios minutos intercambia fuertes golpes a la cara.

Sin un vencedor visible, los dos sujetos se van cada uno a su vehículo y termina la grabación del video.

La ETB, por su parte, emitió el siguiente comunicado sobre este caso:

"Una vez que conocimos los hechos de contratistas de ETB agrediendo a un conductor, la empresa pudo identificarlos y fueron sacionados y retirados de la operación, pues esas conductas no hace parte de los valores de la compañía. Ofrecemos disculpas al afectado, no sin antes hacer un llamado a nuestros contratistas para que este tipo de comportamientos no se vuelvan a repetir", dice el comunicado de prensa.