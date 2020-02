Personero de Ituango fue amenazado tras el regreso de las 300 familias

Entre este miércoles y jueves regresaron las 300 familias que estaban en el casco urbano del municipio de Ituango que salieron desplazadas de las veredad por temor a los combates de las bandas criminales. El personero de este municipio Ituango Juan Camilo Salazar había hecha pública su inconformidad con el retorno.

“Yo nunca estuve de acuerdo con el retorno y así lo manifesté no porque no quisiera que estas comunidades volvieran a su región sino porque considere y lo comunique en el comité de justicia transicional que no veía que se estuvieran dando las condiciones que la ley establece para que se dé un retorno de estos desplazados, no estaba de acuerdo que primara los recursos de los municipios, para decir que no había como atender a los desplazados.” Manifestó Juan Camilo en conversación con Caracol Radio

Por expresar esto públicamente el personero recibió amenazas: “El día miércoles recibo intimidación de dos sujetos, ya realicé la denuncia en la fiscalía, que se identificaron presuntamente como disidencias de las FARC, hechos que la justica deberá verificar y me obligaron a dejar el municipio, diciéndome que debería montarme en el próximo bus que saliera, y así lo hice, con tristeza, nunca en la vida me habían apuntado con un arma de fuego.”

A Juan Camilo por ahora no le han brindado ningún tipo de protección, se encuentra a la espera de este y además hace un llamado para que en su ausencia las autoridades sigan haciéndole seguimiento riguroso a la situación que viven las comunidades de las veredas después del regreso.