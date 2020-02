En Medellín el 98% de los computadores de I.E son obsoletos

En el Concejo de Medellín, se realizó un debate de control político al estado de la infraestructura educativa de la ciudad, en donde asistieron profesores y estudiantes, quienes reclaman falta de recursos a las instituciones.

Durante el debate, la concejala Nataly Vélez, de una de las bancadas citantes, entregó cifras preocupantes frente al estado de los computadores en los colegios de cobertura, debido a la falta de recursos.

“Esto es una deuda histórica con la educación en nuestra ciudad. Se necesitan este cuatrienio para necesidades mínimas de infraestructura, 159.956 millones de pesos y solo para el año 2020, se tiene recursos asignados por 5.936 millones. Hay un gran desbalance y ausencia de recursos. El Gobierno Nacional tiene en el Ministerio de Educación una gran responsabilidad. Ha incumplido con el tema del Ley 21 de 1982, pero además ha incumplido con el proyecto de alianza público privadas para construcción de infraestructuras educativas”, agregó la concejala.

Al recinto también llegaron doce colegios que prestan el servicio de jóvenes, extra-edad y adultos en Medellín, quienes manifestaron su inconformidad ante la reducción de cupos de cobertura, situación que, según ellos, ha perjudicado a los estudiantes y a las instituciones, que no pueden soportar económicamente la demanda de cupos.

Astrid Espinosa, una de las docentes de estas instituciones, se refiere sobre la situación.

“Hoy estamos reunidos porque queremos que los concejales y la Secretaría de Educación nos escuche, porque nos han reducido cupos, nos han quitado garantías y ellos manifiesta que es el Gobierno Nacional el que ha estado quitando recursos. Nosotros estamos asumiendo al año más de 500 estudiantes que las entidades no nos los pagan. Queremos que no reduzcan los cupos y no pongan tantas barreras frente al trabajo”, señaló la profesora.

Nataly Vélez añadió que es difícil desarrollar un proyecto como El Valle del Software, con este panorama en los colegios, además señaló que el Gobierno Nacional tiene que poner cartas en el asunto.