Sin pistas del crimen de Nerly Díaz Trujillo en Ibagué

Este miércoles se cumplen dos años de la muerte de Nerly Díaz Trujillo, quien fue asesinada en su residencia ubicada en zona rural de Ibagué exactamente en el corregimiento de Coello Cocora. La mujer tenía una herida en el cuello y hasta el momento no hay pistas de los responsables.

La familia de esta mujer reclama justicia frente a este caso y solicita a la Fiscalía celeridad en el proceso. Los seres queridos descartan que se tratara de un asunto pasional teniendo en cuenta que mantenía una armoniosa relación con su compañero sentimental.

Para Erika Díaz, hermana de la víctima, dentro de las hipótesis igualmente se descarta un posible robo teniendo en cuenta que en su residencia se hallaron todas sus pertenencias. Recordó que fue la hija de la víctima quien halló el cuerpo de la mujer tendido en la casa con una herida de arma blanca.

"Este ha sido un proceso muy duro. Se perdió una hija, una hermana, una esposa y una madre. Hoy no sabemos qué pasó con mi hermana. No sabemos quién lo pudo hacer y porqué. Nos destrozaron la vida. Mis sobrinas se quedaron solas y es duro explicarles que su mamá no va a volver", precisó Díaz.