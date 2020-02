Haychelt confirma su boda para el próximo 21 de marzo en Cartagena

La psicóloga y presentadora de Telemundo Haychelt BenitoRevollo confirmó que su matrimonio con el alcalde de Santa Rosa de Osos, Carlos Posada Zapata, será el próximo sábado 21 de marzo, en una ceremonia católica, en la ciudad de Cartagena.

La sincelejana dejó ver en sus redes sociales uno de los mejores momentos por los que está pasando.

La autora del libro 'Por Encima del Dolor' compartió fotos y videos del instante en que su prometido Carlos Posada, ante familiares y amigos, le pide la mano, para que sea su esposa.

La novia publicó junto al video, un emotivo mensaje en el que abrió su corazón y describió sus sentimientos. “Hoy les confieso que aunque me había cerrado a los compromisos, no me había cerrado a amar, no imaginé que Dios estuviera preparando otro camino para mí. En mis oraciones le pedí que si era su voluntad que yo volviera amar de verdad, él preparara el camino”, sostuvo.

Actualmente la reconocida profesional se encuentra promocionando su libro en Medellín, donde ejerce funciones como primera dama.