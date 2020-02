Fabio Parra: Soy autónomo en la injerencia de Indeportes

Los deportistas de la ciudad de Tunja han generado críticas a los escenarios deportivos de la capital boyacense debido a la falta de mantenimiento. El mal estado de la gramilla del estadio La Independencia, y las malas condiciones de la piscina municipal, y también de la pista de atletismo.

Fabio Parra, director de Indeportes Boyacá, dijo que la alta actividad del balompié nacional, con los partidos que han disputado Boyacá Chico, Patriotas FC, y Llaneros FC, no han permitido que la cancha se pueda recuperar del todo. Sin embargo, reconoció que la grama del estadio no estaba en las mejores condiciones, y que ya se ha venido haciendo el riego, y protegiendo las zonas más afectadas con fertilizantes.

En cuanto a la piscina municipal, según los deportistas, no se le hace mantenimiento desde hace 2 meses, lo que ha generado que las personas tengan que nadar a bajas temperaturas, debido a que las calderas no funcionan óptimamente. Además, de malos olores, entre otras dificultades. Lo anterior, también obliga a los deportistas a hacer una pausa en sus actividades, afectando sus entrenamientos.

Frente a esta situación, Parra dijo que para el próximo lunes la piscina iba a funcionar con normalidad, y explicó que esta situación siempre se presenta en esta época del año, ya que es en la que menos actividades hay en el calendario.

El ex ciclista, dijo que es difícil hacer el mantenimiento todos los escenarios deportivos del departamento, debido a que Indeportes no maneja los suficientes recursos.

“Cuando nos quitaron la estampilla, significó un recorte de presupuesto de 9 mil millones de pesos. Indeportes tiene alrededor de 13 mil millones de pesos para operar en este año, por lo que es difícil plantear en la construcción de nuevos escenarios, pero creo que es importante mirar a través de la Gobernación la forma para conseguir los recursos, y construir nuevos escenarios”, dijo Parra.

Por otro lado, frente algunos rumores sobre la incidencia de Nairo Quintana en la institución deportiva, el director dijo que es autónomo en su injerencia.

“Mi relación con Nairo es buena, no tenemos mucho contacto porque él vive más en Europa. Sin embargo, yo soy autónomo en mis decisiones y me he sentido muy cómodo, he tratado de hacer las cosas bien, de respaldar todo lo que tiene que ver con el deporte, y el hecho de seguir ahí en este momento ratifica todo lo bueno del año pasado”, aseguró el director.

También habló sobre el bus de Indeportes, y aclaró que dentro del equipo de ciclismo “Raza de Campeones”, se tiene un parque automotor para el servicio del equipo. Sobre el contratista dijo que “hay varias cotizaciones y propuestas, y de acuerdo a los estudios se hace las contrataciones”.

Finalmente, el directivo dijo que la idea para estos 4 años es proyectar jóvenes sobre los 18 y 20 años para los próximos juegos nacionales, con iniciativas como los Juegos Superate.