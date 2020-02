Manifestación de mototaxistas ante Concejo Distrital de Cartagena

A las manifestaciones pautadas para este 21 de febrero, convocadas por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Bolívar, también se unieron los mototaxistas de Cartagena, quienes se dirigieron para exigir a los concejales del Distrito que los dejen trabajar de manera normal, puesto que según el gremio están siendo estigmatizados como delincuentes.

Hansel Gaviria, líder mototaxista, expresó que “nos estamos tomando esto, porque hasta el momento hay una voluntad política por parte del Alcalde Dau, pero no así por parte de los concejales, quienes se han tomado a título personal esto del mototaxismo”. dijo

Gaviria, señaló que “no somos delincuentes, somos trabajadores, somos personas de bien. Tengan en cuenta que en una moto de éstas come mi familia, se paga arriendo porque aquí no hay oportunidades de trabajo”.

Le puede interesar: Inmovilizan 37 motos por violación al decreto de parrillero en Cartagena

Según los mototaxistas, el único de los concejales que vela por la situación de ellos es Javier Julio Bejarano, quien demuestra una postura de defensa, habla con contundencia ante este tema y siempre apoyado con el Centro de Observación y Seguimiento del Delito, COSED.

Al recinto del Concejo de Cartagena, ingresaron los voceros del gremio de los mototaxistas a obtener una respuesta oportuna por parte de los cabildantes del Distrito y poder limar asperezas.