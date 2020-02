Hacarí dice sentirse en medio de un secuestro

Quince días cumple la restricción de movilidad en el municipio de Hacarí, los campesinos no entran, ni salen de esta zona. Confinados en un secuestro masivo donde se agotan las provisiones, dicen sus residentes.

Deiby Bayona es el alcalde de esta localidad y es quien hoy cuenta las dificultades que enfrentan, en donde no han logrado llegar hasta el municipio de Ocaña, una situación que ha generado algunas dificultades.

“No he podido salir del municipio. Yo también estoy aquí en el pueblo, no he podido arrimar ni siquiera a Ocaña que es el municipio más cercano donde nos podemos sentar. Aquí seguimos todos como quien dice, encerrados, embotellados y casi que secuestrados porque no es nada fácil”.

El mandatario local informó que en los próximos tres días se desarrollará un censo para determinar el número de afectados, y que de igual forma ingresará acopio a través de un cordón humanitario apoyado por la iglesia católica.