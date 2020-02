Eliminan cobro de roaming internacional en 4 países

Más de 111 millones de ciudadanos que habitan la Comunidad Andina de Naciones, se beneficiarán luego de que fuera eliminado el cobro por concepto de roaming internacional en voz, datos y SMS.

La medida tomada durante el 50° Aniversario de la CAN en Cartagena, cobija a territorios como Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, donde se pagarán tarifas similares a las del país de origen.

“A partir del 2022, no habrá una tarifa, plan tarifario o recargo adicional por el servicio de roaming internacional entre los países de la CAN, lo cual representa un beneficio directo para el bolsillo y el cumplimiento del mandato del Acuerdo de Cartagena”, afirmó el Secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza.

La Decisión 854 fue aprobada durante el Tercer Periodo de Sesiones de la Comisión ampliada con los Ministros de Telecomunicaciones CAN, donde también estuvo presente por Colombia el Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.