Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 18 de febrero

El Quindío ya cuenta con un mapa que permitirá determinar cuáles son las actividades agropecuarias que se realizan en toda la cuenta del río Quindío que permitirá determinar que variables son las que podrían provocar contaminación del afluente entre ellos el uso de agroquímicos

Así lo anunció el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés que señaló que aunque hubo un reporte de laboratorio que determinó que en el río no hay presencia de plaguicidas o pesticidas no quiere decir que el afluente esté libre de este tipo de contaminación

Por eso reiteró que con el mapa que se ya se tiene de las actividades agropecuarias en conjunto con las demás autoridades sanitarias como el ICA establecerán las acciones para determinar que puede estar provocando que algunas de sustancias podrían estar contaminando el principal afluente del departamento.

Se entregó a la fiscalía, la compañera sentimental del ex alcalde de Armenia, David Barros

Ante la Dijín de la Policía y la Fiscalía General de la Nación seccional Armenia se entregó el pasado miércoles 12 de febrero la señora Luz Elena Isaza Velásquez compañera sentimental del ex alcalde de Armenia David Barros Vélez, la dama tenía una orden de captura vigente para cumplir la condena que le fue impuesta por el delito de lavado de activos.

Recordemos que el pasado 8 de octubre del 2019, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Pereira, Risaralda, en audiencia pública la sentenció a 10 años y 8 meses de prisión, así como al pago de una multa de 5.938 smmlv.

En ese mismo falló, el juzgado condenó a 20 años de prisión al ex alcalde de Armenia David Barros Vélez no solo por el delito de lavado de activos sino por enriquecimiento ilícito, por no certificar los dineros cerca de 1300 millones de pesos, que además tenía en cuentas en el extranjero especialmente en los Estados Unidos.

Aunque este falló había sido apelado, el 10 de diciembre del 2019 en segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia confirmó la sentencia para los procesados.

Recordemos que el fiscal 14 para la moralidad pública, Jorge Eduardo García lideró la investigación por más de 10 años para demostrar que los dos condenados no justificaron el incremento del patrimonio y que los dineros fueron a parar a cuentas en el extranjero

A la cárcel fue enviado un hombre señalado de abusar sexualmente a una menor de cinco años de edad, hechos que se habrían presentado en la ciudad de Armenia

Según la investigación de la fiscalía, el detenido es el compañero sentimental de la abuela de la menor víctima de 5 años de edad, y al parecer le tocaba sus partes íntimas, y le mostraba películas pornográficas.

Aunque el procesado no aceptó los cargos imputados por la fiscalía por los delitos de acceso carnal abusivo en concurso homogéneo y acto sexual con menor de catorce años en concurso homogéneo, un juez le dicto medida de aseguramiento carcelario.

En el Quindío, una mal llamada quema controlada en la zona rural se salió precisamente de control y provocó un gran incendio forestal

La conflagración consumió cuatro hectáreas de maleza y pasto seco en el sector de Chagualá y fue necesaria la presencia de doce unidades de bomberos de los municipios de Calarcá, Salento y Circasia

El comandante de los bomberos de Circasia, teniente Francisco Antonio García Kamelo el incendio se habría iniciado por una quema controlada que realizaban dos campesinos de la zona y terminó con esta conflagración.

Atención que un nuevo homicidio se presentó en las últimas horas en el municipio de Quimbaya, un hombre fue asesinado anoche en el sector de la zona rosa de esa localidad quindiana, aunque no se conoce identidad de la víctima de este ataque.

El gerente de la empresa Amable Jesús Antonio Niño Sanchez en medio del programa HoyPorHoy indicó que en cuatro meses espera tener listo el borrador del proyecto de estructuración de las rutas del transporte público que se necesita en Armenia para el funcionamiento del sistema estratégico de transporte

El funcionario indicó que según este borrador en esta ciudad se necesitan 28 rutas de transporte público que van de la mano con el mejoramiento de la malla vial de las principales calles y avenidas de las ciudad, cuestionó que hoy existan rutas que se demoren hasta más de una hora por trayecto, así mismo habló de los 9300 millones de pesos que se invertirán en la modernización de la red semafórica de la ciudad

El gerente de amable agregó que el 27 de febrero comenzará la construcción del paradero con espacio público del hospital san juan de dios de Armenia que tendrá una inversión de 3100 millones de pesos

Así mismo anunció que la obra de ampliación del puente del barrio Los Quindos se construirá en 8 meses y tendrá un costo de 4100 millones de pesos, al igual que la terminal satélite en el sector de puerto espejo

El Tribunal Administrativo del Quindío les ordenó a los ministerios de Educación y de Hacienda pagar la deuda restante de la prima de servicios a los maestros del departamento Quindío,

El Gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, se refirió a un asunto significativo para el Departamento y es la actual situación de los embargos que tiene el Quindío, sin embargo, el Dirigente explica y da un parte de tranquilidad, por las conciliaciones que estarían por darse frente al propósito, los próximos días.

Por su parte el abogado de los maestros Giovanny Lopez manifestó que este fallo del tribunal muy seguramente será apelado por el gobierno nacional y será el consejo de estado el que determine, las cuentas de la gobernación siguen embargadas y los intereses siguen creciendo, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

En 2019 la caficultura colombiana creció 9,5%, tres veces más que la economía nacional medida en términos de Producto Interno Bruto (PIB).



Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al dar a conocer que la economía de Colombia creció 3,3% en 2019.

Asimismo, la actividad cafetera industrial creció 10,3%, lo que confirma el importante aporte de la producción de cafés de mayor valor agregado a la economía colombiana.

En Caracol Radio consultamos a varios concejales de la ciudad de Armenia sobre la medida del pico y placa y la restricción en la movilización del parrillero en moto en el centro de la ciudad, aunque la mayoría de los ediles está a favor del pico y placa hay opiniones dividas en torno a la medida del parrillero en moto, espere información en la emisión de noticias de las 745 de la mañana.

Los Alcaldes de los municipios del Quindío acuerdan trabajar por las víctimas en sus planes de desarrollo 2020-2023

En el departamento del Quindío el número total de víctimas asciende a 42.000, 5.300 de estas personas ya han sido indemnizadas por parte del Estado a través de la Unidad, con una inversión cercana a los 39.000 millones de pesos.

200 animales fueron esterilizados en el municipio de Montenegro, gracias a la jornada gratuita que lideró el equipo médico de las fundaciones Soul Dog Rescue de colorado EE.UU y Esperanza Animal de esa localidad.

Con las Mesas Cuyabras, el alcalde de Armenia José Manuel Ríos Morales, busca darle prioridad a la comunidad en la construcción del plan de desarrollo 2020-2023

Los representantes a la cámara, se refirieron sobre la nueva figura jurídica que beneficia al Municipio de Armenia, para la desocupación que hay en muchos ciudadanos por la falta de trabajo, las zonas económicas y sociales especiales.

todos los interesados, deben acercase a la dirección de la DIAN a nivel de departamento del Quindío, haciendo también un llamado de atención, para que todos aprovechemos realmente el espacio y que no se vaya desperdiciar, como lo fue la Ley Quimbaya hace unos años.