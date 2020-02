Lo mataron los paracos y se lo pasaron al Ejército: familia

Mientras esperaba que pasara la escalera por la vereda Galilea, donde llegaría su esposa de mercar, fue secuestrado por grupos paramilitares un campesino del municipio de Granada. Ese día fueron dos las personas asesinadas por miembros de las Autodefensas y luego entregado al Ejército para ser presentado como guerrillero muerto en combate.

“Él me dijo que me esperaba en la vereda Galilea, en la carretera y yo ese día tenía un presentimiento y por un lado mío pasó un señor que en la vereda de Galilea que habían matado una persona, que con tales características y yo dije, ese es mi marido”, recordó la mujer, sobre cómo se enteró de la muerte de su pareja sentimental.

Recuerda que, investigando, fueron grupos paramilitares, disfrazados del Ejército, los que se llevaron a su esposo del lugar donde estaba y posteriormente se lo pasaron al Ejército.

“Lo enterraron como NN, los paracos lo hicieron pasar que, por guerrillero, ahí en la carretera lo llevaron hasta la escuela y lo mataron y que ellos mismo lo echaron en la escalera que venía para el pueblo”, relató la mujer.

Lo que le pareció más increíble es que lo presentaran con explosivos, para asegurar que tenía intereses en afectar la infraestructura física del pueblo, su municipio, el mismo que fue casi destruido en su totalidad el 7 de diciembre del 2000, por miembros de la entonces guerrilla de las Farc.

“A él le pusieron un uniforme de guerrillero y unas cosas que como si él fuera a tumbar el pueblo. A él lo mataron, que le pusieron el uniforme de guerrillero y que él iba solo, supuestamente a volar el pueblo”.

“Lo que más me duele es que digan era guerrillero”

A sus 53 años, un campesino de la vereda El Porvenir, límites entre Granada y San Luis, estaba cosechando yuca, el mismo tubérculo que días antes había enviado a Medellín, donde vivía su esposa y sus hijas, quienes estaban en la capital de Antioquia por un tratamiento médico. Fue el 29 de abril del 2005, cuando miembros de la IV Brigada lo sacaron de su propiedad y lo asesinaron. SEGUIR LEYENDO

Le botaron los documentos para pasarlo por NN

En Santa Ana, corregimiento de Granada, el año nuevo del 2004 no fue muy celebrado, la guerra de guerrillas, paramilitares y Ejército había desplazado a más de la mitad de sus habitantes y el temor por más homicidios era latente. Sin embargo, algunos estaban durante esa mañana en la única cafetería que estaba abierta, cuando escucharon los primeros disparos, de fusiles que estaban en las manos de miembros del Ejército, en medio un muchacho se lanzó al suelo, y de allí fue arrastrado por los soldados. SEGUIR LEYENDO

Él no era ningún guerrillero

Era diciembre del 2004, cuando desplazados por los enfrentamientos, esta familia llegó a una pequeña casa del casco urbano del Granada. Recuerda ella que lo que no les pasó en el campo, ocurrió en pleno municipio. Hasta la vivienda llegaron miembros del Ejército Nacional y se llevaron a su marido, quien le aseguró que como él no debía nada, no temía nada. SEGUIR LEYENDO