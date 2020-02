Plantón en tribunales para rechazar suspensión del alcalde de San Onofre

Decenas de sanonofrinos se apostaron desde bien temprano en la mañana de este miércoles 12 de febrero frente a los tribunales en Sincelejo como apoyo al alcalde de San Onofre, Teódulo Cantillo Martínez.

El mandatario fue suspendido provisionalmente del cargo por el Tribunal Administrativo de Sucre al atender una demanda de la elección de Cantillo por una supuesta inhabilidad.

Con pancartas y gritando consignas de apoyo al alcalde Cantillo, conocido popularmente como “El Choly”, los manifestantes ocuparon un andén y parte de uno de los carriles de la calzada en la carrera 17 en el centro de Sincelejo.

“Protestamos porque el pasado 27 de octubre salimos a depositar nuestro voto como ciudadanos por Choly, porque queremos el cambio para San Onofre y nos están inhabilitando de manera incorrecta nuestro alcalde”, dijo Marian Ruiz, una de las manifestantes.

Según la mujer, detrás de la demanda que provocó la suspensión de la elección del alcalde están políticos que no quieren el cambio para el municipio.

“la clase política aquellos que no quieren que San Onofre cambie, aquellos que quieren acabar nuestro municipio más de lo que ya está, queremos una persona que gestione, no que lo robe porque ya no aguanta un ladrón más” sostuvo Ruiz.

Jaider Gonzales, otro de los manifestantes, dijo que en el municipio del norte de Sucre están cansados de que lo manden dos familias, y que los más de 10.000 votos conque ganó Cantillo Martínez expresan un deseo de cambio en el municipio.

“Hoy llegamos aquí al tribunal porque no estamos de acuerdo con la decisión que ellos han tomado, queremos que nos respeten como pueblo, que se pongan la mano en el corazón y actúen de buena fe a favor del pueblo sanonofrino”, concluyó.

La Fuerza Pública hizo presencia en el sitio de la protesta para evitar que los manifestantes se tomaran toda la calle y afectaran la movilidad.

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, nombró como alcaldesa encargada de San Onofre a Sarays María Ramírez Ricardo, mientras se resuelve de fondo la situación del alcalde electo, Teódulo Cantillo Martínez, cuya defensa apeló el fallo del Tribunal Administrativo de Sucre.