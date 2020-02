En Risaralda hay 15 mil personas no afiliadas a servicios de salud

Pese a que según el Gobierno Nacional todas las personas tienen acceso a servicios de salud, en Risaralda todavía 15 mil ciudadanos no pertenecen a ningún régimen debido a su condición económica.

Por eso, el secretario de salud departamental, Javier Darío Marulanda, señaló que se está haciendo una articulación de la red pública con el objetivo de incluirlos a través de tres posibles tipos de afiliación.

"Tenemos varías estrategias para que estas personas se afilien y en los hospitales no sufran ese problema de no tener un pagador para ello. Uno es la afiliación transaccional, dos es la afiliación de oficio, que quiere decir una busqueda activa de los migrantes, y tres es el subsidio o la oferta, es que hay una población que no es vulnerable, pero que tampoco es contribuyente y entonces el sistema de salud está diseñando un sistema en el que puedan aportar entre el 1% y 15%", agregó Marulanda.

Este proyecto de acceso a salud para las personas menos favorecidas económicamente en Risaralda se ejecutará en los primeros 100 días de este año para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía.