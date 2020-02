Le botaron los documentos para pasarlo por NN

En Santa Ana, corregimiento de Granada, el año nuevo del 2004 no fue muy celebrado, la guerra de guerrillas, paramilitares y Ejército había desplazado a más de la mitad de sus habitantes y el temor por más homicidios era latente. Sin embargo, algunos estaban durante esa mañana en la única cafetería que estaba abierta, cuando escucharon los primeros disparos, de fusiles que estaban en las manos de miembros del Ejército, en medio un muchacho se lanzó al suelo, y de allí fue arrastrado por los soldados.

“Eso fue el primero de enero del 2004, él estaba en una cafetería, entraron al pueblo disparando y ahí estaba mi hermanito, él se tiró al piso y ahí lo recogieron, que, porque estaba muy entrenado, lo cogieron y se lo llevaron”, cuenta su hermano dieciséis años después.

La suerte de este joven terminó en la vereda Las Playas, donde lo torturaron, le fracturaron un pie, una mano y le desfiguraron el rostro; para finalmente dispararle tres veces en el corazón.

“Le pegaron tres tiros a quema ropa en el lado del corazón, con una pistola y por Cocorná lo uniformaron y le pusieron una pistola, y lo llevaron a Corcorná y lo entregaron allá y dijeron que lo habían dado de baja en un enfrentamiento, le botan la documentación y lo dejan como NN”, relató su hermano, quien era desplazado por la guerrilla de las Farc, que le había intentado reclutar a sus dos hijos.

Recuerda que su hermano, que se encontraba solo en la finca, recogiendo la cosecha de 2 mil árboles de café, ya le había manifestado que el Ejército lo había agredido en varias ocasiones, por lo que había decidido irse a Medellín, pero que pocos días antes del viaje, fue asesinado por los miembros de la IV Brigada.

“Nos tocó llamar por el oriente, a Granda, a San Carlos, a San Luis tampoco. Llamamos a Cocorná y nos dijeron, le hicimos cristiana sepultura a un hombre a un NN, un muchacho que tiene una cicatriz en el antebrazo y yo hay mismo recordé, era mi hermanito”, contó.

Por denuncia el asesinato de nuestro hermano, también lo mataron

Esta familia todavía tenía que vivir otro falso positivo, debido a que un hermano también fue asesinado, por miembros del Ejército, debido a que denunció públicamente, el homicidio de su hermano. Ocurrió el 29 de abril del 2005, cuando un grupo de militares lo detuvieron en la vereda El Porvenir, del municipio de San Luis, indocumentado, días después de que el mismo Ejército le quitó su cédula de ciudadanía.

“Se lo llevaron amarrado, por ahí había unos sobrinos que lo vieron, por un montecito, cuando resolvieron ir, sintieron una balacera y resulta que ya habían matado a mi otro hermano, al segundo”.

Fue entonces una comisión de la Cruz Roja la que le contó a un familiar, que también lo enterraron en Cocorná, donde lo presentaron como guerrillero indocumentado muerto en combate.

Recuerda que entre lo más indignante fue, que, el cuerpo de su segundo hermano asesinado fue presentado con una pañoleta de un grupo guerrillero, armamento y equipo de comunicaciones.

“Me pareció muy mal hecho lo que habían hecho con él, que como que disfrazarlo, que torturarlo, que como lo despedazaron… Era triste porque es qué no sé por qué el Ejército llegaba y era el mal trato, que guerrillero, que dónde está la guerrilla, a mí me pasó en dos ocasiones”, conceptuó.

Esperamos la verdad en la JEP:

Este miércoles, 12 de febrero, el General Mario Montoya Uribe, quien ejerció como comandante del Ejército, de la Fuerza Caribe, de la Primera División y la IV Brigada, llega a la Justicia Especial para la Paz, donde deberá entregar su primera versión, frente al capítulo de los falsos positivos.

“Lo que más me duele es que digan era guerrillero”

A sus 53 años, un campesino de la vereda El Porvenir, límites entre Granada y San Luis, estaba cosechando yuca, el mismo tubérculo que días antes había enviado a Medellín, donde vivía su esposa y sus hijas, quienes estaban en la capital de Antioquia por un tratamiento médico. Fue el 29 de abril del 2005, cuando miembros de la IV Brigada lo sacaron de su propiedad y lo asesinaron.

Él no era ningún guerrillero

Era diciembre del 2004, cuando desplazados por los enfrentamientos, esta familia llegó a una pequeña casa del casco urbano del Granada. Recuerda ella que lo que no les pasó en el campo, ocurrió en pleno municipio. Hasta la vivienda llegaron miembros del Ejército Nacional y se llevaron a su marido, quien le aseguró que como él no debía nada, no temía nada.