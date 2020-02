Las voces desde el concejo de Bogotá por alza en la tarifa de Transmilenio

Frente al tema del incremento del pasaje en Transmilenio, las opiniones en el recinto del Concejo de Bogotá están divididas, por un lado los que apoyan esta decisión y la consideran pertinente como, Andrés Onzaga, del partido Alianza Verde.

“Pensando en la calidad del servicio no es justo que se aumente el valor del pasaje. Sin embargo, pensando en los problemas fiscales que tiene Transmilenio, sí era necesario esta alza. Resaltamos de esta medida que los más vulnerables no sufrieron de este incremento, pero técnicamente se necesitaba”, dijo Onzaga.

También, apoya esta medida Lucia Bastidas, concejala del mismo partido, quien aseguró que es una decisión racional y sensata.

“Para mantener la sostenibilidad financiera del sistema era necesario esta alza, por eso, apoyo esta decisión racional de la administración distrital”, aseguró.

Por otro lado, están los que desaprueban esta determinación y aseguran que la ciudadanía no estaba lista para este aumento, como Samir Abisambra del Partido Liberal.





“Estoy convencido de que hay otra figuras que nos pueden ayudar a mantener un buen servicio. Hoy, se han bajado muchos usuarios delTransmilenio porque no encuentran seguridad ni economía y una alza en el transporte público no es una buena determinación ”, afirmó el Concejal.

Emel Rojas del Partido Colombia Justa Libres.

“Me parece inadmisible que hoy subamos el 5% en promedio al sistema de transporte cuando no hemos mejorado el servicio, cuando no hay buses amigables para el medio ambiente y cuando la ciudad aún no está preparada para esa alza”, señaló el concejal.

Cabe resaltar que, desde el 15 de noviembre del 2019, Transmilenio ya había anunciado el incremento del pasaje en el Concejo,