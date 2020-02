Palmira sin Juegos Panamericanos Junior 2021

A la ciudad de Palmira se le había asignado ser subsede de los I Juegos Panamericanos Junior 2021 con tres disciplinas: boxeo, hockey sobre césped y balonmano. Sin embargo esto ya no va a pasar.

Boxeo fue dado de baja de los juegos por parte de Panam Sports, dueños de las justas. El comité organizador local, decidió no realizar competencias en hockey sobre césped, porque no hay escenario y resultaba muy costoso hacer uno. La filosofía de estos juegos es no hacer escenarios nuevos, por evitar grandes inversiones. Y por último, balonmano fue trasladado a la Escuela Nacional del Deporte con sede en Cali, por solicitud de la federación de esta disciplina.

Por ende, Palmira se quedó sin disciplinas para los juegos del próximo año.