Dilian Francisca Toro anunció que ha decidido a no aspirar a un Ministerio

La ex gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a través de las redes sociales, anunció que ha decidido a no aspirar a un ministerio.

La ex mandataria agradeció al Partido de la U, por pensar en su nombre para un Ministerio, pero que por ahora ese no es su destino.

“Agradecida estoy con tantos amigos y con el @partidodelaucol por pensar en mi nombre para un ministerio. Por ahora, la vida me indica y así lo he decidido, que ese no sea mi destino inmediato; como siempre, con cargo o sin cargo seguiré trabajando de corazón por los colombianos”, escribió en sus redes sociales.

Como se recordará, la ex gobernadora del Valle, sonó de manera fuerte como candidata a ser la nueva Ministra de Salud y hasta para reemplazar a Nancy Patricia Gutiérrez, quién era la Ministra del Interior.