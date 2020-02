Habrá consejo de seguridad extraordinario en Boyacá por asesinato de líder

Libardo Arciniegas, de 52 años, quien fue tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pachacual Centro del municipio de El Cocuy en Boyacá, se convirtió en el primer líder asesinado en el departamento.

Dos sicarios en moto acabaron con la vida del campesino, tras propinarle cuatro disparos.

Debido a que en Boyacá ya van dos líderes asesinados, alrededor de 90 están en riesgo, y se avecinan las elecciones de los dignatarios juntas de acción comunal, habrá un consejo extraordinario de seguridad con todas las autoridades del departamento.

El crimen fue rechazado por el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán y otros defensores de los derechos humanos. Barragán, convocó a un Consejo de Seguridad para tener detalles del hecho y garantizar la seguridad en la zona.

El alcalde de El Cocuy Tomás Ruiz Silva, sostuvo en Caracol Radio que “por ahora según las autoridades, no se tiene conocimiento de que la víctima haya reportado amenazas o riesgos ante ningún organismo defensor de derechos humanos, por tanto, no había alerta sobre que corriera peligros. Lo que sí sabemos es que en el nuevo consejo de seguridad se evaluará el caso, y se solicitará que las autoridades competentes actúen con celeridad para resolver y dar justicia, para que esta muerte no quede impune, y buscando a los responsables”.

Según el senador del departamento de Boyacá, Ciro Alejandro Ramírez, luego de conocerse este hecho, y tras un dialogo con el presidente Iván Duque, se acordó que en los próximos días habrá un diálogo con el ministro de defensa, para fortalecer y garantizar la seguridad y tranquilidad en Boyacá.