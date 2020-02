Denuncian negligencia en clínica Cardiovascular de Cartagena

En un verdadero drama se convirtió la situación de Eylen Garzón, tras sufrir un accidente de tránsito cerca a Ciudadela Bonanza (Turbaco), que produjo delicadas quemaduras en su espalda, glúteos y una fractura.

Allegados a la joven motociclista denunciaron varias irregularidades que habrían ocurrido desde el momento en que la paciente ingresó a la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazareth de Cartagena.

"En esa clínica no hay un buen servicio, habilitaron una urgencia que no tiene puerta como tal. A ella le ha tocado entrar al baño donde todos entran, no tenía privacidad, no había aislamiento ni tampoco le han hecho las curaciones requeridas", sostuvo Tatiana Garzón, hermana de la afectada.

Caracol Radio estuvo en las instalaciones de la clínica solicitando una versión oficial del caso, pero no obtuvo respuestas. Por su parte, la paciente continúa -dicen sus parientes- sin una solución a su complejo problema dermatólogico.