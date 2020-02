Colegio Gran Colombiano de Tunja presenta problemas de cupos

El colegio Gran Colombiano, ubicado en el barrio Antonia Santos, fue inaugurado hace algunos meses, pero según el secretario de Educación de Tunja José Moreno, la inauguración de esta obra no representaba una ampliación de los cupos.

El secretario manifestó que algunos padres no hicieron el trámite dentro del cronograma establecido para matricular a los estudiantes para este periodo académico, por lo que el rector dispuso de esos cupos.

“Si algunos no llegasen a quedar cobijados, tenemos el deber de ubicarlos en otra institución. El rector manifestó que son alrededor de 150 espacios de alumnos que no se habían matriculado, y hasta que no se llegue al tope de matrículas, no se podrá definir todas las situaciones”, aseguró el secretario.

El jefe de la cartera de educación aseguró que la nueva estructura no es un mega colegio, ya que solo tiene cupos para 950 estudiantes, y que tenía a unos estudiantes antiguos, que no se pueden dejar a la deriva.

Los colegios Silvino Rodríguez, INEM, Gustavo Rojas Pinilla, Instituto Técnico “Gonzalo Suárez Rendon, y el Julius Sieber, serían las instituciones disponibles, para que lleguen aquellos estudiantes que se queden sin cupo en el colegio Gran Colombiano.