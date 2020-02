Hay un vallecaucano con tiquete para Tokio 2020

En septiembre del año pasado, el bugueño Carlos Izquierdo, consiguió el cupo número 12 para Colombia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al ganarle en repechaje a Adilet Davlumbayev en la división de los 86 kilogramos en la modalidad de libre, durante el Campeonato Mundial de Lucha en Nur Sultan en Kazajistán.

En estos meses que falta para las justas, Izquierdo se prepara con el objetivo de darle una medalla al país. “Ahora en el mundial no me fue muy bien, pero me siento con la seguridad de que puedo hacerlo mejor y traerle una medalla a todo el país” expresó Carlos, quien en sus planes de entrenamientos, y con el fin de lograr este objetivo, esta ir a Azerbaiyán, Rusia, Bulgaria, España y Japón unas semanas antes de los juegos. También participará el próximo mes en los panamericanos, pero estará en modo entrenamientos ya que ya se encuentra clasificado.

Carlos, es el primer vallecaucano en conseguir un cupo para estas justas. Hasta el momento hay 24 cupos confirmados en representación a Colombia y ya inician los meses definitivos para las clasificaciones de los diferentes atletas.