Cucuteña atrapada en China pide apoyo para retornar a Colombia

Un panorama aterrador vive una cucuteña en China. La joven quien viajó junto a una academia de baile cuenta como pasa sus días confinada en su apartamento en medio de la alerta máxima del Coronavirus.

Las dificultades son aún mayores por los pocos establecimientos comerciales abiertos al público.

La contingencia se ha reforzado al norte del país en la subprovincia de Changchún, donde se encuentra ubicada la colombiana por el incremento en el número de personas muertas, con el agravante de la poca disponibilidad de tapabocas.

Luvei Ariza, le contó a Caracol Radio que "Quiero retornar a mi país y esperar que la situación mejore un poco. Me gustaría regresar. Aún estoy esperando, no me han dado nuevo aviso de la empresa para saber en qué condiciones debo regresar al país. Calculo que aquí somos 256 colombianos".

Por otra parte indicó que "Cada día hay más víctimas. Más muertos o más infectados y eso genera temor. Hay algunos colombianos a los cuales les han cancelado los vuelos internacionales".

Insistió en que "no nos han dicho nada, han enviado correos o algún tipo de información. Pero no es concreta, no es información que admita que vamos a regresar al país".

La emergencia pública internacionales le preocupa a los colombianos porque "se acabaron los tapabocas, el alcohol, el gel antibacterial. Aquí sólo nos dan recomendaciones, lavarnos las manos, poco contacto, alimentarse, tomar agua, tomar vitamina c, utilizar tapabocas. Pero no nos han dado información de logística".

Narró que "quienes salen de sus casas deben hacerlo en un vehículo propio. No hay transporte público. Y las placas de los vehículos deben notificarse previo a las autoridades, y hay algunos que no tenemos carros y no podemos salir muchas veces porque aquí hace mucho frío, hay menos 23 grados. Y se teme que lleguemos a menos 35".

Entre las medidas de prevención que han adoptados colombianos esta lavar varias veces la ropa que utilizan para hacer recorrido. Temen contagiarse y quedar atrapados en China.