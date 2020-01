La verdad sobre Linda Caicedo y su salida del América de Cali

Carles Catalán representante de la jugadora vallecaucana Linda Caicedo, quien se tituló campeona de la liga femenina colombiana 2019 con el América de Cali, le bajó la temperatura a la situación que se vive en torno a la salida de la atacante del cuadro escarlata y su posible llegada al Deportivo Cali. La reacción por parte de la hinchada americana no ha sido muy positiva ya que se vive el descontento a través de las redes sociales. La jugadora, quien ahora está representando a Colombia con la selección del Valle Infantil en Paraguay, es la menos culpable del no acuerdo entre las partes negociantes, ya que su situación solo obedece a una transferencia de un club a otro, cosa que se vive día a día en el fútbol nacional e internacional.

Caicedo, ya no pertenece al registro del América de Cali ni tampoco a su club original Atlas C.P. Catalán, aclaró que antes de la salida del presidente americano Ricardo Pérez, se llegó a un acuerdo para renovar el contrato de la jugadora, pero al irse Pérez, no se pudo llegar a los mismos acuerdos con la representante del equipo femenino escarlata, Marcela Gómez, por lo que se tomó la decisión de la desvinculación del equipo y se aceptará la mejor oferta, que aparentemente es la del Deportivo Cali. El próximo martes se conocería su nuevo equipo para la temporada 2020. Terminando el 2019, Caracol Radio, dio a conocer a través de nuestro periodista José Alberto Ortiz, en el programa nocturno El Alargue, un interés del Barcelona femenino por Linda, para que vaya, en el futuro al fútbol español. Cabe anotar que la goleadora solo tiene 14 años de edad y por reglamentación FIFA no puede ser transferida a un equipo internacional.

Linda Caicedo jugará mañana la semi final del torneo Evolución de Conmebol contra River Plate de Argentina. La Vallecaucana ha anotado 4 tantos en este torneo y es goleadora del equipo junto con su compañera Gabriela Rodríguez.

Aquí las declaraciones de Carles Catalán, representante de Linda Caicedo: