Español denuncia haber sido estafado por una colombiana

Daniel Blanco es un ciudadano español llegó a Colombia hace cinco meses con la ilusión de comenzar una relación estable con una santandereana que conoció a través de la red social Tinder.

Esta mujer logró cautivar al español que desde Barcelona se vino a Bucaramanga con la esperanza de formalizar la relación y conocer a la familia de quien sería su nueva prometida.

Blanco asegura haber confiado en ella porque lo recibió en su casa en un sector exclusivo de la ciudad, así que no dudó en ayudarla prestándole $54 millones para que invirtiera en un negocio de remodelación de viviendas que tenía con un socio en Barranquilla.

Este ciudadano, al parecer habría sido estafado por la pareja de colombianos ya que relata haber visitó la empresa en la arenosa y ésta no está ni siquiera legalmente constituida.

"Fuimos a Barranquilla, había trabajadores y entonces pues yo iba reclamando de que quería hacer parte del negocio por haber puesto un capital y ellos no me ayudaban, mi aportación nunca quedó reflejada en ningún documento público y al final el socio me pidió más dinero y yo le digo que las nóminas de los trabajadores y todo era irregular. Finalmente presento una denuncia por estafa, ninguno de los dos me responde y bueno, ya tengo un abogado que me está ayudando con esto".

En la última comunicación la mujer le dijo a Daniel Blanco que ella también había sido víctima de esa estafa, "que no es culpable que su amigo es el estafador y que ya tiene un abogado".

Este ciudadano extranjero entre lágrimas envió un mensaje a sus supuestos estafadores exigiendo la devolución del dinero invertido ya que él se quedó sin trabajo en España y se devuelve a su país este sábado por vencimiento de su visa de turista.