Diputado Londoño interpondría demanda en contra del diputado Camilo Gaviria

Una demanda interpondría el diputado Mauricio Londoño en contra del diputado Camilo Gaviria si no se retracta sobre unos señalamientos que hizo en los que expuso que diferentes partidos políticos se están vendiendo por contratos y por puestos.

“Yo le dije que corrija sus palabras porque de lo contrario me tocará ir a la Fiscalía para que él vaya y aclare se está refiriendo a mi Partido Conservador o a quiénes se está refiriendo, yo creo que esas no son las formas ni las normas para referirse a los colegas” indicó Londoño.

Explicó también que Gaviria no ha mostrado ninguna prueba sobre las acusaciones y que por tal motivo estaría infringiendo en el buen nombre de los diputados, “hay que respetar al partido y a la gente, él está diciendo que estoy recibiendo contratos de la administración departamental y yo no soy de esos”.

Hasta la fecha el diputado Camilo Gaviria no se ha retractado y Londoño sigue a la espera de esa manifestación, pues afirma que ya le advirtió sobre su intención de llevar el caso a manos de la Fiscalía General de la Nación.

