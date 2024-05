Veedores de salud denuncian retrasos en la entrega de medicamentos en algunas EPS

Cúcuta

En Cúcuta los veedores de salud están revelando que existen falencias en la entrega de medicamento por parte de algunas EPS.

Ligia Velazco, veedora de salud en Cúcuta dijo a Caracol Radio que se están disparado las quejas por no entregar medicamentos y las dificultades en la prestación del servicio, por lo que conminó a las EPS mejorar este servicio.

Señaló que “hay muchos problemas en diferentes EPS, pero por lo menos en Sanitas donde estoy, en algunas farmacias de Cruz Verde, no se consiguen medicamentos para pacientes de alto costo. En mi caso, personalmente, debo tomar un solo medicamento porque soy alérgica a los otros dos laboratorios, y me dicen que no lo hay. Y esto pasa con otras EPS porque las quejas son insistentes”.

Resaltó que “esta es la hora que no tengo medicinas, fui a buscarlas y la sorpresa es que en ninguna farmacia las hay. Existen medicamentos de libre venta. Incluso, me ofrecieron unas pastillas por $390.000 pesos, pero cuando revisaron en el inventario no estaba, estamos sin medicamentos en Cúcuta”.

Recalcó que ha hecho el ejercicio con algunos usuarios de otras EPS y está sucediendo lo mismo. Insistió en que se debe revisar a fondo si se trata de una demora en la llegada de medicamentos a esta región o si por el contrario, se está enfrentando la ciudad de Cúcuta a un desabastecimiento de medicamentos.

Insistió que el servicio se debe mejorar para evitar el regreso de las protestas a las afueras de las EPS.