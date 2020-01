VIDEO: Llenó de basura la EPS que le negó autorización médica

Leidy Anaya asegura que de manera desesperada, como última opción al ver que otra vez la EPS le negó la autorización para tratar la enfermedad de su hijo de nueve años que sufre síndrome de Reiter llenó por completo de basura la entrada a la EPS que está ubicada en la carrera 29 con calle 51.

"La gente me ha juzgado porque regué la basura que estaba sobre el andén y la puse a la entrada de la EPS Saludtotal para cuando ingresaran no pudieran hacerlo con la intención de que me escucharán. Yo los entiendo pero, ¿Quién me entiende a mí? Llevo horas y horas esperando a que me atiendan y cuando lo hacen me dan una autorización a nombre de otra persona, no me la cambian, me niegan la atención y mi hijo se está muriendo".

Leidy Anaya permaneció frente a las instalaciones durante toda la noche luego de botar la basura frente a las instalaciones esperando al día siguiente poder hablar con las directivas.

Su acción aunque fue mal vista logró el cometido, la EPS firmó un acuerdo con la mamá de Santiago y en los próximos días le aprobarán las autorizaciones y la harán entrega de los medicamentos.