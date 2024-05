Reapareció Sneyder Pinilla con video en el que denuncia que lo quieren silenciar

Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD | Foto: UNGRD

Bogotá

El exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, reapareció en un video pidiendo protección para él y su familia, luego que asegurara que lo quieren silenciar con una orden de captura.

Calificándolos como sus enemigos, el exfuncionario responsabilizó a quienes denunció en matriz de colaboración, lo que pueda ocurrir, e insistió en que seguirá colaborando con la justicia, para esclarecer sobre el escándalo de corrupción por la compra de carrotanques para llevar agua potable al departamento de La Guajira.

Y si bien a principios de mes, obtuvo protección por parte de la Fiscalía General, asegura tener miedo y encontrarse en peligro, por lo que pidió garantías de seguridad para su familia.

“Los enemigos me quieren silenciar, aprovechar cada momento para salir y tratar de reescribir la historia para mostrarse como víctimas, cuando en verdad son cómplices, ellos y yo sabemos lo que hicimos, por eso fui el primero en levantar la mano y señalar a Olmedo López como mi jefe y responsable directo de las órdenes que me dio, también dije que me enteré de varios momentos clave y que fui yo quien se reunió con varios protagonistas de la vida pública nacional para entregar las prebendas”, sostuvo Pinilla.

Recordemos que la intención de revelar una matriz de colaboración se debe al principio de oportunidad que ha buscado para convertirse en testigo estrella desde el escándalo dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), incluso señalando a su antiguo jefe, Olmedo López, y otros personajes de la política del país, a quien presuntamente les entregó dinero.

Denunció una especie de ‘amordazamiento’, en la procura que no siga salpicando otros funcionarios, contratistas y políticos; por lo que según sus palabras confió en grabar las imágenes para entregársela a su abogado Luis Gustavo Moreno, como parte de tranquilidad para que sus palabras, según él, no se tergiversen, después de 20 que comenzó a aportarle una matriz a la Fiscalía General de la Nación.