A la cárcel trabajador de Bancolombia por millonario robo a la entidad

Un multimillonario robo planeó un trabajador de Bancolombia quien pretendía desfalcar a la entidad aprovechándose del acceso a claves e información privada.

De acuerdo con la investigación el trabajador logró ejecutar la primera parte del plan con el desembolso de 80 millones de pesos; sin embargo los sistemas de seguridad del banco generaron la alerta y evitaron que se materializara la totalidad del robo.

En este caso, según conoció Caracol Radio, el trabajador identificado como Álvaro Javier Martínez utilizó los usuarios y claves de dos compañeras para inscribir su propia cuenta como si fuera un proveedor lo que le permitió hacer nueve transferencias por 2.400 millones de pesos.

Pero además el señor Martínez fue hasta una sucursal bancaria en la ciudad de Medellín y retiró 65 millones de pesos en efectivo y posteriormente, desde un cajero, retiró un millón 800 mil pesos. E incluso alcanzó a pagar un crédito que tenía por 15 millones.

Al conocer del desfalco la entidad dio aviso a las autoridades lo que permitió la captura del hombre en el municipio de Necoclí en la subregión de Urabá.

Por estos hechos y luego de ser trasladado de nuevo a la ciudad de Medellín un fiscal le imputó los delitos de violación de datos personales, hurto por medios informáticos agravado, los cuales aceptó.

“Se observa un comportamiento de no querer cumplir con sus obligaciones sino que aprovechando su posición privilegiada como era la de ser empleado de Bancolombia trató de defraudar a su propio empleador hurtando dinero y eso lleva a decir que el compromiso que el ciudadano asumió al trabajar con el banco no lo ha cumplido y ello permite afirmar que dada esa forma tampoco cumpliría con obligaciones como lo sería la no privativa de la libertad”, precisó el juez 42 de control de Garantías, al imponer la medida de aseguramiento.