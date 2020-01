Perdió el año y busca pasar con tutela contra el colegio

Asombrados están las directivas y maestros del colegio Bicentenario en Bucaramanga tras la acción de tutela que puso una madre de familia exigiendo que su hijo, que cursa noveno grado, sea promovido porque perdió el año, al parecer, de manera injustificada ya que manifiesta no conocer los resultados de las pruebas finales.

El rector de la institución ubicada en el barrio Álvarez, José de Jesús Moreno señaló que el requerimiento de la madre de familia es absurdo teniendo en cuanta que el estudiante tiene un promedio casi que inferior a 3 y perdió varias materias durante el año.

"La mamita exige con esta acción de tutela una explicación argumentada a los docentes de Estadística, Matemáticas y en especial de Ciencias Sociales y que le mostremos cuáles fueron las calificaciones finales de las acumulativas, que según ella no conoce y fue por eso que perdió el año" informó.

El colegio ya entregó las evaluaciones realizadas al estudiante al Juzgado 21 penal de Bucaramanga quien lleva el caso y señalan que en su momento sí fueron entregadas a este joven. "De pronto él por miedo a que los padres vieran las malas calificaciones no entregó las acumulativas, pero los docentes aseguran que sí fueron entregadas al estudiante en su momento" afirmó.

El rector manifiesta que dentro del documento la madre de familia pide revisión del Sistema de Evaluación, según ella porque Matemáticas y estadística deben ser una solo materia.

Otra de las peticiones realizadas es que se le asegure un cupo en el colegio ya que no ha podido matricular.Al respecto el rector manifestó que no es posible porque la institución cuenta con un sobrecupo del 10% y la madre debió haber llenado un formulario para apartar el cupo, acción que no realizó y ya no puede hacer.