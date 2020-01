Denuncian que Coomeva no atiende a menor con parálisis en Barranquilla

Ante la falta de atención por parte de Coomeva para las autorizaciones de sus tratamientos, un calvario vive Fernándo José Farfán, de siete años, que ha sido diagnosticado con parálisis cerebral, además sufre de epilepsia como consecuencia de “un evento tóxico” hace cuatro años en una clínica de Medellín.

“Durante el año 2019, la EPS Coomeva no ha autorizado las consultas con el equipo multidisciplinario que lo está evaluando y a raíz de eso su estado de salud ha emporado”, denunció Kellys Florez, madre del menor.

Durante diciembre del año anterior se realizaron tres citas de neurología, psiquiatría y neumología luego de una acción de tutela por desacato y los especialistas encontraron al menor descompensado y ordenaron “una cantidad de exámenes que hasta el día de hoy no han sido autorizados”.

Según Florez, el menor necesita ser atendido en el Hospital Pablo Tobón Uribe en la ciudad de Medellín el próximo lunes, pero hasta este momento, no ha sido autorizado esta diligencia médica.

“Mi hijo necesita control mensual o trimestral de acuerdo como lo consideren los especialistas, pero aún no están las autorizaciones porque hasta que Coomeva no haga efectivo el pago, no se puede atender”, manifestó.

Indicó que su hijo necesita consulta de neurología, laboratorio, imágenes radiológicas, neurocirujano, entre otras especialidades.