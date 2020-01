Padres de familia protestaron para exigir salida de un rector en Cartagena

Un grupo de padres de familia protestó en el barrio El Pozón, en el sur de Cartagena, para pedir la salida del rector de la Institución Educativa La Libertad. Según los manifestantes, se están presentando presuntos malos manejos en el presupuesto del plantel y supuestas irregularidades en la adquisición de equipos.

"Desde que asumió su cargo ha venido ejerciendo de manera autónoma sin tener en cuenta a los padres de familia. Nunca ha dado una rendición de cuentas del presupuesto del colegio. Se perdieron 7 computadores nuevos y no pasó nada. Aparte con todo el dinero que invirtió en el mantenimiento de unos ventiladores, hubiese comprado aires acondicionados", expresó Yulimar Borja.

Con pancartas y arengas, los padres le pidieron a la Secretaría de Educación la salida inmediata del rector. "Han habido muchas falencias, no estoy de acuerdo que los niños estén sin ventilador. Es más hoy entraron a clase y el colegio no está pintado. La sala de informática no tiene aire acondicionado", expresó Sandra Saya.

"Esto viene desde hace tres años porque nosotros teníamos conocimiento que él tuvo problemas en todas las instituciones que dirigió. Cómo es posible que el mantenimiento de un abanico cueste 600 mil pesos y que el tanque del agua no sirva", reiteró Luceida Rodríguez.

La manifestación se tomó la parte externa de la Institución Educativa La Libertad.